Barsinghausen

In die Waldapotheke am Beerbeekenplatz ist eingebrochen worden. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, um in die Waldgaststätte zu kommen. Die Räumlichkeiten wurden offenbar auch durchsucht. Geklaut wurde augenscheinlich aber nichts, teilt die Polizei mit. Den Tatzeitraum gibt sie zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonnabend, 8 Uhr, an.

Auch in ein Einfamilienhaus an der Straße Friedensburg wurde eingebrochen. Auch hier hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Was genau gestohlen wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Der Einbruch muss zwischen Sonntag, 2. September, 13 Uhr, und Freitag, 7. September, 18.25 Uhr, passiert sein. Die Täter verließen das Haus vermutlich durch eine Terrassentür.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Jennifer Krebs