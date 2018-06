Barsinghausen

Auf einer Grünfläche vor der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen ist am Sonntagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt worden. Passanten hatten die Tote gegen 14 Uhr gefunden und die Polizei alarmiert. „Die Kriminalpolizei geht von einem Tötungsdelikt aus“, sagt Behördensprecherin Kathrin Pfeiffer. Die Frau wurde vermutlich in der Nacht zu Sonntag oder in den Morgenstunden umgebracht. Nähere Informationen zur Identität der Toten sind zurzeit nicht bekannt, auch zur Todesursache macht die Polizei „aus ermittlungstaktischen Gründen“ keine Angaben. Momentan ist die Spurensicherung vor Ort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 109 55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Bereits Mitte April war in Barsinghausen eine Frau getötet worden. Die Leiche der 55-jährigen Veronika B. war damals von einer Spaziergängerin an einer Böschung an der Ladestraße gefunden worden. Der Fundort befindet sich nur wenige Hundert Meter von der Adolf-Grimme-Schule entfernt. Ob ein Zusammenhang besteht, ist noch unklar. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Polizeisprecherin Pfeiffer.

Von Peer Hellerling