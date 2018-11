Barsinghausen

Bis Weihnachten ist es zwar noch ein wenig hin, doch die Vorbereitungen für den Weihnachtspäckchenkonvoi von Round Table, Ladies Circle, Old Tablers, Tangent Club und Freunden gehen jetzt in die heiße Phase. In Barsinghausen und Gehrden packen daher in Familien, Kitas und Grundschulen zahlreiche Jungen und Mädchen Päckchen unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“.

Die Idee des Weihnachtspäckchenkonvois ist schnell erklärt: Kinder verschenken beispielsweise ein gut erhaltenes Spielzeug an ein Kind, das sonst kein Weihnachtsgeschenk bekommen würde. In die Pakete in Schuhkartongröße kommen Spielsachen, Malstiften aber auch gut erhaltener Kinderkleidung und Hygieneartikel –und gerne auch ein persönlicher Weihnachtsgruß.

Das Ziel der Weihnachtspäckchen? Ländliche und entlegene Gegenden in Rumänien, Moldawien, Ukraine und Bulgarien. Dort bescheren die hier gepackten Weihnachtspäckchen über 100.000 bedürftigen Kindern in Kranken- und Waisenhäusern, Kindergärten und Kliniken eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung.

Die Mitglieder des Round Table Barsinghausen sammeln dafür gerade die Weihnachtspäckchen in Kindergärten und Grundschulen ein. Der Tabler Jens Evensen vom Round Table Barsinghausen wird in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal aktiv den Weihnachtspäckchenkonvoi unterstützen und fährt eine Woche lang mit nach Osteuropa, um den Kindern persönlich die gesammelten Päckchen zu überreichen.

Wer auch ein Teil des Weihnachtspäckchenkonvois werden will, kann noch bis Donnerstag, 22. November, fertige Päckchen bei den Sammelstellen im bike2care, Marktstraße 2A in Barsinghausen, sowie im Hol’Ab Getränkemarkt, Ronnenberger Straße 5-9 in Gehrden, abgeben. Weitere Infos gibt es online.

Von Lisa Malecha