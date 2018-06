Hannover/Barsinghausen

Die Ermittlungen gegen den am Montag in Barsinghausen festgenommenen 24-Jährigen dauern weiter an. Er soll die 16-Jährige Anna in der Nacht zu Sonntag umgebracht haben. „Es besteht der Verdacht des Totschlags gegen den Mann“, sagt Hannovers Oberstaatsanwalt Thomas Klinge und spricht von einem kleinen Ermittlungserfolg. „Uns ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, den Anfangsverdacht gegen den 24-Jährigen so zu verdichten, dass daraus ein dringender Tatverdacht wurde.“ Kriminaltechnische und -medizinische Untersuchungen hätten dazu geführt.

Zur Galerie An der Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen ist am Sonntagnachmittag die Leiche einer 16-Jährigen entdeckt worden. Laut Polizei wurde die Jugendliche erschlagen. Am Montag gedachten Freunde und Verwandte mit Blumen und Kerzen der Getöteten.

Seit Dienstag befindet sich der Verdächtige in Untersuchungshaft. Allerdings: „Er bestreitet, die 16-Jährige getötet zu haben“, sagt Klinge. Deshalb müsse jetzt alles ganz genau geprüft und hinterfragt werden. Auch bei der Vorführung beim Haftrichter am Amtsgericht soll der 24-Jährige Widerstand geleistet haben, die Polizei bestätigt auf HAZ-Anfrage einen Einsatz. Kriminaltechniker und Mediziner seien laut Oberstaatsanwalt damit beauftragt worden, „weitere objektive Belege für den Tatverdacht zu finden“. Dazu gehören unter anderem DNA-Analysen, die aber einige Zeit in Anspruch nehmen würden. Der Mann mit deutscher und dominikanischer Staatsbürgerschaft ist bereits früher wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten.

Der Grund, weshalb die 16-Jährige sterben musste, ist weiter unklar. Die Obduktion ergab, dass sie erschlagen wurde – Hinweise auf ein Sexualdelikt gab es aber nicht. „Wir suchen deshalb weiter Zeugen“, sagt Oberstaatsanwalt Klinge. „Auch diejenigen, die womöglich weniger bedeutsame Beobachtungen gemacht haben.“ Die Kriminalpolizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 55 55. Gleichzeitig sei laut Klinge „ein weiteres Hauptaugenmerk“ der Ermittlungen, ob der 24-Jährige womöglich auch für den Tod von Veronika B. verantwortlich ist. Ihre Leiche war am 17. April nur 500 Meter von Annas Leichnam entdeckt worden. Einen Verdächtigen gibt es bislang nicht.

Von Peer Hellerling