Groß Munzel

Ein 25-Jähriger ist am Sonnabendmorgen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Kirchdorfer war gegen 9 Uhr mit seinem BMW auf der Straße Spielburg in Richtung Wunstorf unterwegs, als sein Auto beim Beschleunigen am Ortsausgang ins Schleudern kam Der Mann prallte prallte gegen einen Straßenbaum und verletzte sich dabei leicht. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 5500 Euro.

Von Lisa Malecha