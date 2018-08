Barsinghausen Großgoltern - Super-Sommer: Freibad feiert Besucherrekord Sommer, Sonne, Badewetter: Schon mehr als 26000 zahlende Gäste haben seit der Saisoneröffnung im Mai des Freibades Goltern besucht. Zum Sommerfest am Sonnabend kamen mehr als 1200 Besucher – Tagesrekord!

Besondere Attraktion beim Sommerfest im Freibad Goltern: Nahezu 50 Kinder und Jugendliche nehmen in zehn Starts am Luftmatratzenrennen der DLRG-Ortsgruppe Goltern teil -- angefeuert vom Publikum am Beckenrand. Quelle: Frank Hermann