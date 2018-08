Barsinghausen

So warm war es in diesem Sommer bislang noch nirgendwo – zumindest in Niedersachsen. In Barsinghausen sind am Dienstag 37,9 Grad gemessen worden. Dies teilte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Der bisherige Hitzerekord für Niedersachsen in diesem Sommer lag den DWD-Experten zufolge bislang bei 37,8 Grad. Gemessen wurde der Wert am 26. Juli in Lingen. Der niedersächsische Allzeitrekord wurde derweil nicht gebrochen. Dieser liegt bei 38,6 Grad und war am 9. August 1992 waren in Bergen und Faßberg gemessen worden.

In der Stadt am Deister hatten Meteorologen in den vergangenen Wochen der Hitzewelle mehrfach außergewöhnlich hohe Temperaturen registriert. So hatte Barsinghausen bereits am 25. Juli mit 36,9 Grad den zweitwärmsten Ort Deutschlands markiert.

Kein Hitzerekord in Hannover

Die Landeshauptstadt Hannover konnte am Dienstag ihren Rekordwert nicht brechen. Am späten Nachmittag zeigten die Thermometer eine Temperatur von 35,6 Grad an. Um das Allzeithoch zu knacken, hätten es mindestens 38,1 Grad sein müssen.

Von RND/ms/dpa/