Hohenbostel/Bantorf

Zweimal sind Einbrecher in den vergangenen Tagen in Einfamilienhäuser in Hohenbostel und Bantorf eingedrungen. Was die Täter jeweils mitgenommen haben, steht noch nicht fest.

Nach Mitteilung der Polizei sind Unbekannte am Donnerstag in der Zeit von 15.30 bis 19.50 Uhr in ein Wohnhaus an der Alten Ziegelei in Hohenbostel eingedrungen. Die Täter nutzten dabei offenbar die kurzfristige Abwesenheit der Hausbewohner aus. Die Einbrecher hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf und durchwühlten anschließend sämtliche Zimmer. Dazu hebelten sie auch weitere verschlossene Zimmertüren mit Brachialgewalt auf.

Die Polizei vermutet, dass der Einbruch im Zusammenhang stehen könnte mit einer Beobachtung, die Nachbarn gegen 16 Uhr an der Alten Ziegelei gemacht haben. Dort fiel ein beige-metallicfarbener Mercedes Geländewagen auf, vermutlich ein Mercedes ML, in dem ein Mann und eine blonde Frau saßen. Das Fahrzeug sei in der Straße auf und ab gefahren. Den Zeugen zufolge sollen die Insassen dabei auch auf das Haus gezeigt haben, in das dann eingebrochen wurde. An dem Mercedes sollen sich Kennzeichen aus dem Bereich Schaumburg (SHG) befunden haben.

Ein weiterer Einbruch ist in Bantorf in der Zeit von Mittwoch bis Donnerstagmorgen, jeweils 8.15 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Straße Im Dorfe begangen worden. Der oder die Täter kletterten dort laut Polizei zunächst auf ein Garagendach und hebelten von dort aus ein Außenfenster auf. Anschließend durchsuchten die Einbrücher auch in diesem Gebäude die Wohnräume. Zur Beute können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auch Hinweise zu dem Mercedes-Geländewagen geben können, sich beim Kommissariat in Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.

Von Andreas Kannegießer