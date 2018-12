Kirchdorf

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Donnerstagabend, 17 Uhr, bis Freitagmorgen, 6 Uhr, den Außenspiegel eines Nissan im Vorbeifahren beschädigt und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Der beschädigte Nissan einer 54-Jährigen war am Birkenweg in Höhe der Hausnummer 9 geparkt, als sich der Unfall ereignete. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Lisa Malecha