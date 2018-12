Kirchdorf

Eine fünfköpfige Gruppe hat in der Nähe des Kirchdorfer Bahnhofs zwei 19-Jährige nach einem Streit zusammengeschlagen. Eines der Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden Gruppen waren sich am Sonnabend gegen 03.45 Uhr am Bahnhof Kirchdorf begegnet und dort in Streit geraten. Um Ärger aus dem Weg zu gehen, entfernte sich die beiden 19-Jährigen vom Bahnhof. Sie gingen den Buchenweg in Richtung Egestorf entlang. Doch die fünfköpfige Gruppe, mit denen sie am Bahnhof in Streit geraten waren, verfolgte die beiden jungen Männer, griff sie schließlich an und schlug sie zusammen.

Ein Opfer, ein 19-Jähriger aus Bad Münder, wurde leicht verletzt. Das andere Opfer, ein 19-jähriger Egestorfer, wurde schwerer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Schläger flüchteten vom Tatort. Zwei von ihnen konnten aber im Rahmen der Fahndung von der Polizei geschnappt werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Beide Opfer und die Täter standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Von Lisa Malecha