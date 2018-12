Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 167 Preise im Wert von mehr als 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg.

Am Dienstag, 11. Dezember, gewinnen die Losnummern 322, 1427 und 3147 jeweils einen Gutschein im Wert von 50 Euro für die Frankonia-Versicherung. Der Besitzer der Kalenders mit der Gewinnnummer 2021 kann sich über eine einstündige physiotherapeutische Behandlung im Wert von 70 Euro bei Susanne Behrens in Gehrden freuen. Und die Gewinnnummer 1271 gewinnt einen Gutschein im Wert von 150 Euro für tepu Teppichboden in Barsinghausen.

Einen Überblick aller Gewinner gibt es unter haz.li/lions2018. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von Björn Franz