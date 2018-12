Calenberger Land

An dieser Stelle veröffentlichen wir bis zum 24. Dezember täglich die Gewinner des Adventskalenders, den der Lions Club Deister Calenberger Land in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal herausgebracht hat. Hinter den 24 Kalendertürchen verbergen sich 167 Preise im Wert von mehr als 10 000 Euro – gesponsert von Geschäftsleuten aus Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden und Ronnenberg.

Am Freitag, 14. Dezember, gewinnen die Losnummern 123, 613, 1757, 1871 und 1948 jeweils einen Gutschein im Wert von 20 Euro für die Heißmangel und Stichweh-Annahmestelle Sandra Braun in Ronnenberg. Über jeweils ein Blutdruck-Messgerät Visomat comdort eco im Wert von 39,95 Euro von der Egestorfer Apotheke in Barsinghausen können sich die Besitzer der Kalender mit den Gewinnnummern 2194, 2950 und 3444 freuen. Und die Losnummern 886, 1284, 1409 und 1672 gewinnen jeweils einen Restaurant-Gutschein im Wert von 40 Euro – gesponsert vom Autohaus Blank in Gehrden.

Einen Überblick aller Gewinner gibt es unter haz.li/lions2018. Alle Angaben ohne Gewähr.

Von Björn Franz