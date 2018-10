Egestorf/Langreder

Ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Wennigsen hat sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 401 bei einem Verkehrsunfall zwischen Egestorf und Langreder schwere Verletzungen zugezogen. Laut Polizei war der junge Mann ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Motorrad der Marke Suzuki zuvor auf der L 401 in Richtung Langreder unterwegs. Dabei kam er in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in eine Klinik. Zunächst hatten Einsatzkräfte den Zustand des Motorradfahrers als lebensgefährlich eingestuft. Später war seitens der Polizei von erheblichen Verletzungen die Rede. Die L 401 musste während der Unfallaufnahme bis etwa 16.30 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Ingo Rodriguez