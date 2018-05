Bantorf

Gleich zwei Mal innerhalb eines Monats sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Hopfenweg eingebrochen – zuletzt in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 22.30 und 7.30 Uhr. Der oder die Täter haben ein Fenster an der Gebäuderückseite aufgebrochen, sind in das Haus eingestiegen und haben im Erdgeschoss sämtliche Räume durchwühlt. Dabei haben sie unter anderem eine Tür aufgebrochen und diese derart stark beschädigt, dass sie nicht mehr in den Angeln hing sondern nur lose in die Türzarge gelegt wurde. Die Bewohnerin des Hauses, eine ältere Dame, befand sich während der Tatzeit im Obergeschoss, bekam vom Einbruch aber glücklicherweise nichts mit. Als sie am Montagmorgen die beschädigte und nur angelehnte Tür öffnen wollte, stürzte sie mit der Tür auf den Boden. Verletzt hat sie sich bei dem Sturz nicht. Die Anwohnerin betätigte daraufhin einen Hausnotruf, der benachrichtigte Rettungsdienst informierte dann die Polizei. Ob der oder die Täter Beute machen konnten, konnte die Polizei bisher noch nicht feststellen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Lisa Malecha