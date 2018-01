Henning Meyer einstimmig zum Ortsbrandmeister gewählt

Kirchdorf. Wechsel an der Kommandospitze der Ortsfeuerwehr Kirchdorf: Ortsbrandmeister Florian Schulz hat seinen Posten nach zehnjähriger Amtszeit aus persönlichen Gründen niedergelegt. Sein Nachfolger ist zugleich sein Vorgänger, denn der einstimmig gewählte Henning Meyer führte die Feuerwehr Kirchdorf bereits von 1996 bis 2008 als Ortsbrandmeister.

Die Ortsfeuerwehr Kirchdorf wählt Henning Meyer zum neuen Ortsbrandmeister. Zur Bildergalerie

Meyer leitet seit drei Jahren den Löschbezirk mit den Ortsfeuerwehren Egestorf, Langreder und Kirchdorf. Nach dem Rücktritt von Florian Schulz, der seinen Zeit- und Arbeitsaufwand für die Feuerwehr reduzieren will, erklärte sich der 53-jährige Landwirt zur Kandidatur bereit.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem guten Team im Kommando. Ziel muss es sein, in Kirchdorf weiterhin eine zukunftsfähige und schlagkräftige Feuerwehr zu stellen“, betonte der neu gewählte Ortsbrandmeister, der vor 41 Jahren in die damalige Jugendfeuerwehr eintrat.

Als Dank für seine zehnjährige Tätigkeit erhielt Florian Schulz von seinem Stellvertreter Helmut Voshage eine Floriansfigur und einen Blumenstrauß. Schulz will weiterhin in der Feuerwehr Kirchdorf aktiv bleiben.

Bei den Neuwahlen wurden Schriftwartin Yvonne Zeitz und Kinderfeuerwehrwartin Iris Hoppe jeweils einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Zur Nachwuchsabteilung der insgesamt 486 Mitglieder starken Ortsfeuerwehr gehören derzeit 23 Jungen und Mädchen in der Löschlöwen-Kinderfeuerwehr sowie 16 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr unter der Leitung von Markus Plackner.

Die Jugendfeuerwehr feiert 2018 ihr 50-jähriges Jubiläum. Für die besten Dienstbeteiligungen erhielten Lena Weinberg (an 40 von 43 Diensten teilgenommen) und Mandy Mascher (38 Dienste) jeweils einen Pokal.

Der stellvertretende Stadtbrandmeister Sascha Krause und Florian Schulze zeichneten den Hauptlöschmeister Hans Wullkopf für 60 Jahre in der Feuerwehr aus. Weitere Ehrungen gingen an den Ersten Hauptfeuerwehrmann Uwe Jetzlaff und an Hans-Heinrich Rode für 40 Jahre sowie an Dieter Dreyer für 25 Jahre in der Feuerwehr.

Befördert wurden Yvonne Zeitz zur Hauptfeuerwehrfrau, Denise Heydorn und Julia Manegold zu Oberfeuerwehrfrauen, Marcel Meyer zum Oberfeuerwehrmann, Sarah Bertram zur Feuerwehrfrau sowie Robin Voshage zum Feuerwehrmann.

Von Frank Hermann