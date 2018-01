Diebe stehlen Kleinkraftrad

Barsinghausen. Erst stehlen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Kleinkraftrad an der Gerhart-Hauptmann-Straße, dann lassen sie es kurze Zeit später wieder liegen. Die Diebe stellten ihre Beute aus noch unbekannten Gründen an einem Stichweg in Richtung Kaufland, ganz in der Nähe des Tatorts, ab. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich unter Telefon (05105) 5230 bei der Polizei zu melden.

Von Lisa Malecha