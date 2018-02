Einbruch in Bantorf: Bewohner liegen schlafend im Bett 

Bantorf. Seit Wochen scheint die Serie nicht abzureißen, nun sind Täter in ein Einfamilienhaus am Ithweg in Bantorf eingedrungen. Die Unbekannten verschafften sich am Montag zwischen 1 und 3 Uhr über eine rückwärtige Tür Zutritt zu dem Wirtschaftsraum des Hauses, während die Hausbewohner im Schlafzimmer lagen und schliefen. Die Täter durchsuchten ein Büroraum und gingen auch in das Schlafzimmer, in dem das Ehepaar schlief. Die Bewohner wurden glücklicherweise nicht auf die Täter aufmerksam. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Diebe ein Portemonnaie mit ein wenig Bargeld mit. Sie entwendeten auch einen Möbeltresor. Ob sich in dem Tresor wertvolle Dinge befanden kann die Polizei derzeit noch nicht sagen.

Vermutlich steht auch ein weitere versuchter Einbruch mit dieser Tat in Zusammenhang. In der selben Nacht hatte ein Unbekannter versucht in ein Einfamilienhaus an der Straße Im Dorfe einzubrechen.Dort scheiterte der Dieb allerdings an der Terrassentür. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Lisa Malecha