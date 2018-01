Einbruchserie in Barsinghausen: Polizei sucht Zeugen

Barsinghausen. Einbruchserie in der Deisterstadt: Sechs Mal hat ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag zugeschlagen. Aufgrund der örtlichen Nähe der einzelnen Tatorte geht die Polizei davon aus, dass die Taten zusammenhängen. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie vermutlich von einem einzelnen Täter begangen.

Gegen 1 Uhr hörte eine Angestellte eines Alten- und Pflegeheimes an der Schillerstraße zunächst verdächtige Geräusche. Offenbar versuchte hier jemand, von außen gegen verschlossene Rollläden zu schlagen. Sie alarmierte die Polizei, doch diese konnte vor Ort niemanden mehr entdecken. Eine Stunde später vernahm die Frau erneut verdächtige Geräusche und bemerkte eine Person, die versuchte, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Noch vor dem Eintreffen der erneut alarmierten Polizei entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Die Beamten konnten lediglich noch feststellen, dass der Täter versucht hatte, die Eingangs- sowie eine Kellertür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, hebelte er ein Fenster auf, und verschaffte sich so Zugang zu einem Büro, das er dann auch durchsuchte. Laut Polizei wurde allerdings nichts gestohlen.

Die Zeugin beschreibt den Täter als kräftig. Er habe eine leicht untersetzte Staut und trug zum Tatzeitpunkt einen Parka sowie eine dunkle Wollmütze.

Die zweite Tat ereignete sich in einem Alten- und Pflegeheim am Baltenweg. Dort hebelte der Einbrecher ebenfalls das Fenster eines Büroraumes auf und durchsuchte einen Raum. Auch hier machte er aber keine Beute. Zwischen 3 und 6 Uhr schlug der Unbekannte dann erneut zu, diesmal in der Seniorenresidenz an der Schillerstraße.Hier wurde ebenfalls ein Fenster aufgehebelt und ein Büro durchsucht. In dem Büro fand der Einbrecher einen Schlüssel für den Lagerraum – diesen Raum durchwühlte er, fand laut Polizei aber erneut keine Beute.

Im Anschluss wurde der Mann vermutlich eher zufällig auf ein auf Kipp stehendes Fenster der Sportschule am Mozartweg aufmerksam. Durch dieses Fenster drang er in ein Büro ein, konnte dort aber wieder keine Beute finden.

Erfolgreicher verlief die Tat an dem benachbarten Fitnessstudio: Hier versuchte er zunächst, mehrere Seitentüren aufzuhebeln. Nachdem ihm das gelang, hebelte er eine Geldkassette auf, in der sich eine geringe Menge Bargeld befand. Wiederum ohne Beute verließ der Täter die Büroräume des evangelischen Gemeindebüros an der Deisterstraße, in die er ebenfalls nach Aufhebeln eines Fenster eingedrungen war.

Die letzte Tat ereignete sich in der gleichen Nacht im Ortsteil Winninghausen. Hier wurde ein Kellerfenster des Kindergartens am Garbenhof aufgehebelt und anschließend eine Bürotür mit massiver Gewalt aufgebrochen. Im Büro fand der Täter einen geringer Bargeldbetrag. Ob diese Tat mit den Vorfällen in Barsinghausen in Verbindung stehen, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit diesen Fällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Lisa Malecha