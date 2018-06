Ein kurzes, aber heftiges Sommergewitter hat am Sonnabend zahlreiche Bäume an der B65 zwischen Ditterke und Göxe erheblich beschädigt. Äste und Teile der Baumkronen lagen auf der Fahrbahn und dem Radweg, was für Autofahrer und Radfahrer gefährlich werden kann. Die B65 ist noch immer gesperrt.