Kirchdorf

Während die Bewohner im Urlaub waren, sind Unbekannte in ihr Haus an der Wemelstraße in Kirchdorf eingebrochen. Die Diebe drangen zwischen Sonnabendabend und Montagabend in das Einfamilienhaus ein, in dem sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite aufhebelten. Im Haus haben sie anschließend diverse Möbelstücke geöffnet und durchsucht. Ob der oder die Täter bei ihrer Tat Beute machen konnten, konnte die Polizei bislang noch nicht feststellen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Barsinghausen unter Telefon (05105) 5230 in Verbindung zu setzen.

Von Lisa Malecha