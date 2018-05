Nachrichten Wichtringhausen - Verein lädt zum Mühlentag ein Die Mitglieder des Mühlenvereins aus Wichtringhausen laden für Pfingstmontag, 21. Mai, von 10 bis 17 Uhr zum Mühlentag ein.

Besucher können sich in der Zeit von 10 bis 17 Uhr über die Geschichte der Holländer-Mühle an der B65 in Wichtringhausen informieren. Quelle: Haendel