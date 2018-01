Egestorfer feiern ihren ersten Neujahrsempfang

Egestorf. „Seit 30 Jahren reden wir über einen Neujahrsempfang, jetzt haben wir die Begegnung endlich organisiert“, sagte TSV-Vorsitzender Wolf-Kersten Baumann, nachdem er die gelandenen Gäste in Vereinsheim begrüßt hatte. „Wir wollen so Egestorf ins Rampenlicht rücken, Werbung für uns, andere Vereine und auch den Ortsteil machen“, sagte der Vorsitzende. Zur Premiere waren zwar nu ausgewählte Mitglieder von örtlichen Vereinen und Gruppierungen eingeladen worden – doch künftig, so hoffen die Besucher, soll der Empfang jedem offen stehen.

Zum ersten Mal wurde in Egestorf ein Neujahrsempfang ausgerichtet. Quelle: Malecha

Diesem Wunsch schloss sich auch der CDU-Ratsherr Max Matthiesen an. „Es ist schon besonders, dass so eine Veranstaltung für den Ortsteil ausgerichtet wird“, lobte er das Engagement des TSV. Immerhin wäre der Empfang eine gute Gelegenheit, um sich auszutauschen und gemeinsam Ideen zu entwickeln. Daher sei er auh froh, dass künftig alle Interessierten zum Empfang eingelanden werden sollen. Wer die Zusammenkunft im kommenden Jahr organisiert ist hingegen noch unklar. „Wir hoffen, dass sich weitere Organisatoren finden,“ sagt Matthiesen. Nur so könne der Empfang der Egestorfer Vereine und Politiker eine Tradition werden.

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem der Zustand der Pferdewiese an der Ammerke, die mittlerweile zu einer „Müllkippe“ verkommen sei. Vor einigen Jahren hatte es die Idee gegeben, dass dort ein Regenrückhaltebecken der Stadtentwässerung sowie ein zentraler Platz für Spaziergänger, Veranstaltungen und Gemeinschaftsaktionen entstehen solle. Diese Pläne wurden allerdings nie realisiert. „Auch der Platz, der an der Wiese entlangführt wurde nie befestigt“, bemängelte Baumann. Zudem fehle es an dem von vielen Bewohnern häufig genutzten Weg an Licht. „Momentan machen wir das Flutlicht an, damit man nicht im Dunkeln dort lang gehen muss“, sagt er. Doch das sei auf Dauer einfach zu teuer. Matthiesen und die weiteren anwesenden Politiker versprachen, dieses Thema nochmals voranzutreiben.

Für Kritik sorgte zudem die Regelung, dass die Schulglocke nur noch im Winter läuten darf. Hintergrund ist eine Beschwerde eines Anwohners. Dieser hatte beklagt, dass die Glocke ihm im Sommer – wenn er die Fenster auf lässt – vom Schlafen abhalte. „Die Glocke hat über 100 Jahre geschlagen und gehört zur örtlichen Tradition“, sagte auch Matthiesen und stellte die Frage, ob künftig auch Kirchenglocken nicht mehr läuten dürften.

Mehrere Stunden lang tauschten sich die Gäste bei Schnittchen, Kaffee und Kaltgetränken über wichtige Themen im Ortsteil aus. Für alle war klar: Der Empfang war produktiv und ist auch für die Zukunft eine gute Gelegenheit, auf Probleme aufmerksam zu machen und gemeinsam auf neue Ideen für einen lebedigen Ortsteil zu kommen.

Von Lisa Malecha