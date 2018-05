Barsinghausen

Entscheidende Beweise fehlen noch: Auch anderthalb Monate nach dem gewaltsamen Tod der Barsinghäuserin Veronika B. haben die Ermittler noch keine neue heiße Spur, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Daher werden noch immer Menschen gesucht, die Veronika B. in den Abendstunden des 16. April, einem Montag, gesehen haben. Kurz danach ist sie offenbar zu Tode gekommen. Die Leiche der 55-Jährigen war am frühen Morgen des 17. April von einer Spaziergängerin in einem Entwässerungsgraben parallel zur Ladestraße in Höhe des städtischen Friedhofes Osterfeld. Die Obduktion hatte ergeben, dass die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Veronika B., die von Freunden und der Familie Anka gerufen wurde, war etwa 1,70 Meter groß, schlank und hatte ein gepflegtes Äußeres. Der Kriminaldauerdienst ist für Hinweisgeber unter der Telefonnummer (05 11) 1 09 55 55 erreichbar.

Von Lisa Malecha