Barsinghausen

“Kreativ und schön“ wird es am Sonnabend, 3. November, wieder in der Petrusgemeinde, Langenäcker 40. Dort stellen zahlreiche Kunsthandwerker von 11 bis 17 Uhr ihre Arbeiten vor. Mehr als 30 Aussteller bieten alles von Naschereien, über Dekoratives und Genähtes bis hin zu Keramik an. Einige Aussteller präsentieren ihr Handwerk sogar live. So können Besucher dabei zusehen, wie an der Drechselbank aus einen Stück Holz dekorative Kerzenleuchter oder rustikale Pilze entstehen. Selbst gestrickte Socken, moderne Nähwerke, Seifenkunst und Schmuckkreationen sind auch als Weihnachtsgeschenke zu erstehen. Selbst gebackenen Kuchen und ein herzhafter Mittagsimbiss sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Von Lisa Malecha