Barsinghausen

Auf dem Parkplatz bei Kaufland ist jemand am Freitag vermutlich mit einem Einkaufswagen gegen einen geparkten Ford C-Max gestoßen. Passiert sein muss der Unfall zwischen 13.45 und 14.20 Uhr. Am Auto entstanden diverse Schrammen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei unter Telefon (05105) 5230.

Auch für einen Unfall auf Höhe der Nienstedter Straße 69 sucht die Barsinghäuser Polizei Zeugen. Dort ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Wagen gegen einen geparkten Opel Corsa gefahren und hat dabei den linken Außenspiegel beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Unfallzeit: zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 21 Uhr.

Ein Schaden von etwa 7500 Euro ist bei einem Unfall am Freitag auf der Rehrbrinkstraße entstanden. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Hagenburg war mit ihrem VW Fox nach links in die Poststraße abgebogen. Dabei übersah sie offenbar den 33-Jährigen aus Barsinghausen, der ihr mit einem Ford Fiesta entgegenkam.

Außerdem wurde ein 62-jähriger Mann aus Bad Nenndorf am Sonnabend bei einem Unfall auf der B65 in Höhe der Autobahnbrücke in Bantorf verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war er mit seinem Elektrorad plötzlich in den Gegenverkehr gefahren. Ein Opel Corsa-Fahrer bremste noch ab und hupte, um ihn zu warnen. Der 62-Jährige fuhr mit seinem Elektro-Bike trotzdem frontal in das Auto.

Von Jennifer Krebs