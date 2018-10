Barsinghausen

Ein 23-jähriger Barsinghäuser ist am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr leicht verletzt worden. Er wurde nach Polizeiangaben auf der Berliner Straße von einem unbekannten Täter, der sich in einer Gruppe von vier Personen aufhielt, geschlagen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05105) 5230 mit der Polizei in Barsinghausen in Verbindung zu setzen.

Von Björn Franz