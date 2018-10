Hannover

Im Südwesten der Region Hannover sowie in Teilen des Landkreises Hameln-Pyrmont ist es am Sonnabendabend zu einem Stromausfall gekommen. Ein Landwirt hat mit seinem Rübenerntefahrzeug in der Feldmark bei Pattensen einen Hochspannungsmasten umgefahren. Der Strommast kippte auf den Rübenroder. Das Unglück passierte beim Rangieren auf dem freien Feld. Da zunächst unklar war, ob noch Strom durch die 110.000-Volt-Leitung fließt, musste der Mann fast zwei Stunden in dem Erntefahrzeug ausharren. Per Telefon hielt er den Kontakt zu den Einsatzkräften. Die Unfallstelle wurde im Umkreis von 250 Metern abgesperrt und ausgeleuchtet. Auch ein Hubschrauber war an dem Einsatz beteiligt. Schließlich konnte der Mann, der leicht unter Schock gestanden haben sonst aber unverletzt gewesen sein soll, das Fahrzeug verlassen.

Am späten Sonnabendabend hat der Fahrer dieser Rübenerntemaschine auf einem Feld an der Gemarkungsgrenze von Pattensen in Richtung Springe einen Strommast mit einer 110.000-Volt-Leitung gerammt. Der Mann musste zwei Stunden lang in der Kabine ausharren, bis klar war, dass er sicher aussteigen konnte. Quelle: privat

Durch den Unfall wurde die Stromversorgung in Teilen des Calenberger Landes mit Gehrden, Ronnenberg, Barsinghausen, Springe und Wennigsen für rund eine halbe Stunde unterbrochen. Von 20.55 Uhr bis etwa 21.30 Uhr waren die Haushalte ohne Strom, wie eine Sprecherin des Unternehmens Avacon, dem Betreiber der Hochspannungsleitungen, bestätigte. Danach wurden die betroffenen Gemeinden über andere Leitungen wieder ans Stromnetz angeschlossen, hieß es von einer Avacon-Sprecherin.

Die Störung hatte auch Auswirkungen auf den S-Bahn-Betrieb, auf den Linien S1 und S5 kam es zu erheblichen Störungen im Raum Weetzen. Etwa drei Stunden nach dem Vorfall konnte die Stromversorgung wieder komplett hergestellt werden.

Die Unfallstelle an der Gemarkungsgrenze zwischen Pattensen und Springe, kurz vor Lüdersen, bleibt aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt. Der Wiederaufbau des Strommasts wird voraussichtlich mehrere Monate dauern.

