Barsinghausen

Stühlerücken im Barsinghäuser Rat: Die bisherige UWG-Fraktion mit Markus Neugebauer und Eva Runge ist zerbrochen. Runge ist aus der Unabhängigen Wählergemeinschaft ausgetreten und hat sich der CDU angeschlossen. Neuer Partner an der Seite von Neugebauer in der neuen, weiterhin zweiköpfigen UWG-Fraktion ist Clemens Hafemann (bisher AfD). Der hat am Donnerstag bestätigt, dass er sowohl aus der Partei wie auch aus der AfD-Ratsfraktion ausgetreten und zur UWG gewechselt sei.

Gleichzeitig hat die CDU-Fraktion am Donnerstag mitgeteilt, dass sie die Gruppe mit der UWG aufgelöst habe. „Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Fraktionsvorsitzenden Markus Neugebauer und der CDU-Fraktion ist nicht mehr gegeben“, teilte CDU-Fraktionschef Gerald Schroth mit.

Die Chemie zwischen Markus Neugebauer und Eva Runge hat schon länger nicht mehr gestimmt, wie beide Ratsmitglieder bestätigen. Neugebauer wirft Runge vor, „ständig mit der CDU gestimmt“ und im Rat nicht mehr wirklich unabhängig agiert zu haben. Runge wiederum beklagt, dass sie in Rats-, Ausschuss- und Gruppensitzungen sehr häufig alleine gewesen sei: „Herr Neugebauer war selten da. Ja, wir hatten Differenzen.“

Der Anlass für den endgültigen Bruch zwischen den beiden war das unterschiedliche Abstimmungsverhalten im Rat zum künftigen Standort der Wilhelm-Stedler-Grundschule. Runge hatte wie die CDU für einen neuen Standort an der Schulstraße gestimmt, während Neugebauer ohne vorherige Ankündigung für den Bau am alten Schulstandort am Mont-Saint-Aignan-Platz votiert hatte. „Jeder kann abstimmen, wie er will“, sagt Runge. Das sei nicht das Problem. Aber es habe vorher eine Zusage von Neugebauer gegeben, gemeinsam mit der Gruppe abzustimmen. „Er hätte es uns sagen müssen. Dass er das nicht getan hat, war sehr unangenehm für uns.“ Die Entscheidung über den Schulstandort war letztlich mit einer denkbar knappen Ein-Stimmen-Mehrheit im Rat getroffen worden.

„Man muss auch mal in der Lage sein, binnen drei Stunden seine Meinung zu ändern“, sagt Neugebauer zur Kritik seiner bisherigen Fraktionskollegin. Er habe seine Meinung vor allem geändert wegen der intensiven Überzeugungsarbeit, die Eltern und Lehrer der Grundschule geleistet hätten –und auch wegen der großen Zahl von Unterschriften, die Bürger für den alten Standort abgegeben hätten. „Wir als UWG fühlen uns dem Bürgerwillen verpflichtet. Dafür bin ich angetreten“, argumentiert Neugebauer.

Die völlig überraschende künftige Zusammenarbeit mit Clemens Hafemann begründet Neugebauer unter anderem mit einer seit vielen Jahren währenden persönlichen Freundschaft mit dem bisherigen AfD-Ratsherrn. Hafemann ist in Barsinghausen auch deshalb umstritten, weil er immer wieder in den sozialen Medien auf rustikale Weise die Konfrontation mit politischen Gegnern sucht. Zuletzt hatte er mit einem viel kritisierten Facebook-Post zum Tod des Wennigser SPD-Politikers Heinz-Dieter Hasenjäger für Empörung gesorgt. Die Barsinghäuser AfD-Führung hatte sich daraufhin von ihm distanziert.

Hafemann bestätigte am Donnerstag, dass er die AfD verlassen habe und künftig mit Neugebauer die neue UWG -Fraktion bilden werde. „Das gilt ab sofort“, sagte er. Hafemann sitzt auch für die AfD in der Regionsversammlung. Er habe noch nicht entschieden, wie es mit diesem Mandat weitergehen werde, betonte Hafemann. In der Ratsabstimmung über den Schulneubau hatte auch Hafemann im übrigen bereits gegen seine damaligen AfD-Fraktionskollegen gestimmt und wie Neugebauer für den Bau am alten Standort votiert.

Aus Sicht von Eva Runge ist die Kooperation zwischen Neugebauer und Hafemann ein weiterer guter Grund, die UWG zu verlassen und die Zusammenarbeit zu beenden. „Ich fürchte, dass die UWG in dieser Konstellation ins rechte Lager abrutscht“, sagt Runge. „Und damit möchte ich nicht in Verbindung gebracht werden.“

Laut Mitteilung von Gerald Schroth gilt die Aufnahme von Eva Runge in die CDU-Fraktion mit Wirkung vom 2. April. Die Veränderung sei Bürgermeister Marc Lahmann bereits mitgeteilt worden.

Der Streit über das unterschiedliche Abstimmungsverhalten der UWG-Fraktion zum Neubaustandort der Wilhelm-Stedler-Schule hat jetzt zum Bruch der Fraktion geführt. Quelle: Andreas Kannegießer

Von Andreas Kannegießer