Barsinghausen

Beim Abbiegen hat eine 32-Jährige Autofahrerin eine Fußgängerin übersehen und angefahren. Die Frau war am Freitag gegen 7.17 Uhr mit ihrem Citroen auf dem Deisterplatz in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie an der Kreuzung Poststraße nach rechts abbog. Dabei übersah sie eine 17-jährige Fußgängerin aus Barsinghausen, die die Poststraße bei Grünlicht überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein leichter Sachschaden.

Von Lisa Malecha