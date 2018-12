Barsinghausen

Zwei Autos sind am Sonnabend auf der Egestorfer Straße zusammengestoßen. Der Unfallverursacher, ein 56-jähriger Barsinghäuser, bog gegen 10.45 Uhr mit seinem Mercedes aus der Zufahrt des Restaurant Stillers auf die Egestorfer Straße in Richtung Innenstadt ein. Hierbei übersah er einen 31-jährigen Skoda-Fahrer, der die Egestorfer Straße in Richtung Egestorf befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.

Von Lisa Malecha