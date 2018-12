Hohenbostel

Ein 33-Jähriger ist am Sonnabend in eine Verkehrskontrolle geraten: Der Mann war mit einem gefälschten Führerschein unterwegs und wurde zudem per Haftbefehl gesucht. Die Polizei hatte den Sprinter, mit dem der Mann unterwegs war, um 19.43 Uhr auf der Nenndorfer Straße in Hohenbostel gestoppt und den Fahrer kontrolliert. Der 33-jährige Fahrer aus Barsinghausen legte einen bulgarischen Führerschein vor, bei dem es sich laut Polizei offensichtlich um eine Fälschung handelte. Gegen den Fahrer wurden Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem wurde der Fahrer auch noch von der Staatsanwaltschaft Hannover per Haftbefehl gesucht.

Von Lisa Malecha