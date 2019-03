Barsinghausen

Das sind die fünf Kandidaten für die Sportlerwahl in Barsinghausen, die eine Jury aus den Vorschlägen der Vereine in der Kategorie Sportler des Jahres ausgewählt hat:

Felix Struß (Wasserball)

Felix Struß gehört in der Wasserball-Bundesliga zu den besten Torschützen. Quelle: Privat

Ein Center muss nicht unbedingt muskelbepackt und zwei Meter groß sein. Beim Wasserball hat ein Spieler auf dieser zentralen Position vor dem gegnerischen Tor durchaus Vorteile, wenn er wendig und schnell ist. „Mit meinen 1,85 Meter Größe muss ich eben versuchen, frühzeitig aus den Zweikämpfen mit deutlich größeren Abwehrspielern rauszukommen“, erklärt Felix Struß.

Der 22-jährige Egestorfer hat offensichtlich eine erfolgreiche Methode entwickelt, seinen Bewachern zu entkommen, bevor sie ihm wehtun und seinen Torabschluss verhindern. Als Bundesliga-Stammspieler der White Sharks aus Hannover gehört Struß seit Jahren zu den erfolgreichsten Torschützen des Landes. Im vergangenen Jahr landete er mit 17 Treffern in den Top Ten der Bundesliga-Torschützen. Der White-Sharks-Center durfte bereits mehrfach für die Jugendnationalmannschaft ins Becken gehen. Jetzt wartet der Torjäger auf eine Berufung in die A-Nationalmannschaft.

Jakob Lenz (Kung Fu)

Jakob Lenz belegte bei der Europameisterschaft den 2. Platz. Quelle: Privat

Nein, auf die Idee, würde wohl niemand kommen, der Jakob Lenz schon mal gesehen hat. Der Sportler des TSV Kirchdorf betreibt Wushu (Kung Fu) – aber nicht auf die Art und Weise wie seine ebenfalls sehr erfolgreichen Vereinskameradinnen Emilie und Lea Teider. Die Schwestern betreiben die Disziplinen Taolu, in der sie geschmeidige, anspruchsvolle Bewegungsabläufe und Choreografien ohne Gegner ausführen. Lenz hingegen geht in den Vollkontakt.

Der 34-jährige mehrfache Europameister und Vize-Weltmeister kämpft in der Disziplin Sanda Mann gegen Mann. Als Schwergewichtler wiegt er vermutlich mehr als die zwei Teider-Schwestern zusammen. Und Jakob Lenz weiß, sein Gewicht mit seiner überragenden Technik geschickt zu verbinden. Bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr in Moskau musste sich Lenz lediglich dem Russen Rizvan Kuniev geschlagen geben. Der Deisterstädter beendete die Titelkämpfe als Vize-Europameister. Beim renommierten Berlin Open Cup gab sich der Kirchdorfer diese Blöße nicht. Hier kämpfte er sich zu Gold.

Rolf Kriesche (Bogenschießen)

Rolf Kriesche belegte bei den Senioren World Bowhunter Championship den 2. Platz. Quelle: Archiv

Rolf Kriesche schießt mit seinem traditionellen Langbogen nicht auf Scheiben. Er steht auch nicht ganz in Weiß gekleidet in der Halle, um seine Pfeile im Ziel zu versenken. Der 66-Jährige schleicht – ganz wie ehemals Robin Hood – durch den Wald und schießt auf lebenden Tieren nachempfundene Kunststoffziele, sogenannte 3D-Tiere.

Der Erlebnispädagoge, der seit 20 Jahren im Bogensport aktiv und seit fünf Jahren auch international richtig erfolgreich ist, muss seine selbst hergestellten Pfeile an Bäumen und Sträuchern vorbeischießen, mal muss er hocken, mal stehen, um das Ziel anzuvisieren. Jeder Parcours ist unterschiedlich. „Man muss andere Landschaften kennenlernen, möglichst viele Eindrücke sammeln, um Entfernungen abschätzen zu können“, erklärt Kriesche. Dies ist ihm im vergangenen Jahr offensichtlich besonders gut gelungen: Bei der Regionalmeisterschaft der Senioren belegte er den 1. Platz. Bei der Deutschen Meisterschaft schoss er sich auf Platz 3, und bei den World Bowhunter Championschip der Senioren in Südafrika wurde er Zweiter.

Ernst Wildhagen ( Triathlon )

Ernst Wildhagen gewann den Ironman auf Rügen in der Altersklasse 55 und qualifizierte sich damit für die WM. Quelle: Archiv

„Man muss nur älter werden, nicht langsamer – so gewinnt man Titel“ – dieser Satz von Ernst Wildhagen fasst sein starkes Jahr perfekt zusammen. Das Triathlon-„Urgestein“ vom TSV Barsinghausen ist 2018 fünfmal gestartet, viermal gewann er seine Wertung in der TM55-Klasse. Die Krönung der Saison kam am Ende: Wildhagen holte beim 70.3-Ironman auf Rügen seinen ersten Sieg bei einem Rennen dieser weltweiten Serie und löste damit das Ticket für die Weltmeisterschaft 2019 in Nizza.

Weder starke Schmerzen im Knie und in der Wade zwei Wochen vor dem Wettkampf auf der Ostseeinsel noch eine um 300 Meter zu lange Schwimmstrecke oder die Brandblasen am Fuß bei dem Halbmarathon hielten den Deisterstädter auf. Weltmeister mit 58 oder auch mit 70 Jahren? „Warum nicht? Ich habe mir jedenfalls kein Limit gesetzt, wann ich zurücktrete. So lange, wie es geht, mache ich das“, sagt Wildhagen.

Lukas Weinmeister (Armbrustschießen)

Lukas Weinmeister wurde Landesmeister mit der Armbrust. Quelle: Privat

Auf die Präzision kommt es an. Lukas Weinmeister bringt sie mit. Sowohl beim Sport als auch im Gespräch. Seine Sätze kommen auf den Punkt, genau wie die Pfeile, die der Athlet des Schützenvereins Kirchdorf von 1954 mit seiner Armbrust aus zehn Metern Entfernung in Richtung Scheibe befördert. „Beim Schießen ist das Schöne, dass man den Kopf freikriegt“, beschreibt er. „Man wird geistig gefordert und es ist – was die meisten nicht denken – auch eine körperliche Anstrengung.“

Begonnen hat der heute 24-Jährige im Jahr 2008 mit dem Luftgewehr, bis ihn sein Trainer fragte, ob er es nicht auch mit der Armbrust einmal versuchen wolle. „Gute Luftgewehrschützen tun sich meist auch mit der Armbrust leicht“, sagt Weinmeister. Was er durch mittlerweile vier Teilnahmen an deutschen Meisterschaften in München unter Beweis gestellt hat. Im Jahr 2018 reichte es trotz seiner Titelverteidigung bei der Landesmeisterschaft des Niedersächsischen Sportschützenverbands in der Herren-I-Klasse nicht ganz für das Ticket gen Süden. „Laden, richtig hinstellen und treffen“, das möchte Weinmeister demnächst auch wieder auf Bundesebene.

Von Mirko Haendel, David Lidon und Ole Rottmann