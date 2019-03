Barsinghausen

Das sind die fünf Kandidatinnen für die Sportlerwahl in Barsinghausen, die eine Jury aus den Vorschlägen der Vereine in der Kategorie Sportlerin des Jahres ausgewählt hat:

Svenja Pingpank (Leichtathletik)

Svenja Pingpank wurde bei den deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U23 Zweite und Dritte. Quelle: Archiv

Es war ein ganz besonderes Jahr für sie. „Es war einfach nur toll“, schwärmt Svenja Pingpank. Denn in ihrem letzten Jahr in der Altersklasse U23 sammelte die Leichtathletin noch einmal fleißig Medaillen: Bei den deutschen Meisterschaften wurde sie über die 1500 Meter Cross Vizemeisterin. Zudem gab es über 10.000 Meter Bronze und mit der Mannschaft sogar die Goldmedaille – und das sollte nicht die letzte des Jahres sein: In Tilburg sicherte sich die 22-Jährige von Hannover Athletics mit der deutschen Mannschaft in der U23-Konkurrenz den Europameistertitel im Teamwettbewerb.

Dass die Bedingungen dabei alles andere als optimal waren, störte Pingpank nicht. „Es hat das ganze Wochenende geregnet, es war eine einzige Schlammschlacht“, erzählt sie über das Rennen in den Niederlanden. Doch am Ende gab es eben Gold – und der Blick geht jetzt schon wieder nach vorne. Denn im August will die Kirchdorferin, die im Vorjahr Sportlerin des Jahres wurde, dann dabei sein, wenn in Berlin die deutschen Meistertitel bei den Erwachsenen vergeben werden.

Jennifer Tadje ( Westernreiten )

Jennifer Tadje holte beim Europachampionat Hafflinger Silber und Bronze. Quelle: Archiv

Westernreiten ist eine der Sportarten, bei denen große Mühen aufgewendet werden, um das Treiben dann im Wettbewerb möglichst mühelos erscheinen zu lassen. Jennifer Tadje und ihr Haflinger Alexo sind in diesem Sinne ziemlich erfolgreich im Vortäuschen falscher Tatsachen. In der Disziplin Trail gilt es nämlich, alle möglichen und unmöglichen Situationen zu simulieren, die einem Reiter im Gelände begegnen könnten.

Beim Europachampionat im österreichischen Stadl Paura bewegte sich der fünfjährige Alexo voller antrainierter Gelassenheit durch die Hindernisse und zeigte auch beim Überreiten von Trab- und Galoppstangen so großes Vertrauen zu seiner Reiterin, dass am Ende der 2. Platz stand. In der populären Reining-Disziplin, die auch als die Dressur des Westernreitens bezeichnet wird, schaffte es das Duo ebenfalls aufs Treppchen. Jennifer Tadje und Alexo belegten den 3. Platz. „Ich war positiv überrascht. Das ist nicht unsere Spezialdisziplin“, erklärte Tadje bescheiden.

Dagmar Raddatz (Country- und Westerntanz)

Dagmar Raddatz wurde Weltmeisterin in ihrer Altersklasse. Quelle: Privat

In der Sportlersprache müsste man feststellen: Das Comeback ist gelungen. Sogar weltmeisterlich. Dagmar Raddatz gewann im vergangenen Jahr den Weltmeistertitel im Linedance Classic, das ist eine Tanzform innerhalb des Country- und Westerntanzes. In der Altersklasse „Silver Newcomer“ setzte sich die 55-Jährige gegen sieben weiteren Teilnehmer der Finalrunde durch.

Ein Comeback war es für Raddatz deswegen, weil sie erst 2017 mit dieser Tanz-Sportart angefangen hat. „Früher habe ich Latein- und Standardtanz gemacht, wollte nach einer langen Pause endlich wieder tanzen“, erzählt sie. Schließlich trat sie in den TSV Goltern ein. Und die rund 28-jährige Wettkampfunterbrechung wirkt sich offenbar nicht nachteilig aus. Raddatz, die früher für Schwarz-Gold Hannover auch in der Bundesliga aktiv war, gewann 2018 zuerst die deutsche Meisterschaft. Anschließend setzte sie sich bei den europäischen Titelkämpfen durch – und dann auch bei der Weltmeisterschaft am Niederrhein.

Ina Wildhagen ( Triathlon )

Ina Wildhagen gewann die Triathlon-Rennen in Peine und Celle in der Altersklasse 45. Quelle: Archiv

Triathlon ist eine gemeine Sportart, besteht sie doch aus drei Disziplinen, die so unterschiedlich sind, dass kaum ein Triathlet behaupten kann, dass er sie gleichermaßen gut beherrscht und gleichermaßen mag. Ina Wildhagen kann sich sehr gut an ihre ersten Triathlons Ende der 1990er-Jahre erinnern. „Anfangs ging das Schwimmen gar nicht. Und nach dem Radfahren habe ich mich gefragt, wie ich denn jetzt noch das Laufen überstehen soll.“

Mittlerweile beherrscht die ehemalige Handball-Jugendnationalspielerin vom TSV Barsinghausen alle drei Disziplinen. Sie hat ihre Schwimmtechnik umgestellt, und das für sie ungewohnte Radfahren ist derzeit sogar ihre Lieblingsdisziplin. „Das Rumschrauben an so einem Hightech-Rad überlasse ich aber gerne anderen“, sagt die Barsinghäuserin.

Im vergangenen Jahr siegte Wildhagen in der Altersklasse 45 bei zwei Wettbewerben: In Peine war sie über die olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) mit der Zeit von 2:34,22 Stunden die Schnellste, in Celle siegte sie über die Sprint-Distanz (0,6 km Schwimmen, 29 km Radfahren, 7 km Laufen) mit ihrer Zeit von 1:35,11 Stunden.

Tanja Harborth (Schießsport)

Tanja Harborth belegte den 2. Platz bei den Landesmeisterschaften. Quelle: Privat

Von der Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft hat Tanja Harborth immer geträumt – im Jahr 2018 hat es die Schützin vom Schützenverein Kirchdorf am Deister erstmals geschafft. Der 2. Platz im Kleinkaliber liegend bei der Landesverbandsmeisterschaft mit einem hohen Ergebnis war gleichbedeutend mit dem Ticket für die nationalen Titelkämpfe in München, wo Harborth Ende August ihr Debüt auf der ganz großen Schützenbühne feierte.

„Da will ich auch nächstes Jahr unbedingt wieder hin und besser abschneiden“, sagt die Deisterstädterin, die 1999 mit dem Schießen bei Egestorf 52 begann. „Beim Schießen muss man eine ruhige Hand und ein gutes Auge haben“, sagt die Kirchdorferin, die für sich die gesunde Mischung aus Hobby und Amateursport gefunden hat. Eine weitere Leidenschaft von Harborth ist die Tierfotografie – wenn wundert es, auch dort braucht es eine ruhige Hand und ein gutes Auge.

Hier können Sie Ihre Stimme abgeben und eine Reise für zwei Personen gewinnen!

Die Sportlerwahl in Barsinghausen: Mehr zum Thema Barsinghausen wählt seine Sportler des Jahres. Hier finden Sie alle Berichte rund um die Kandidaten, die Wahl - und die Preise, die alle Teilnehmer der Online-Abstimmung gewinnen können.

Von Mirko Haendel, David Lidon, Stephan Hartung und Björn Franz