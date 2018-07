Barsinghausen

Wieder Waldbrand in Barsinghausen: Am Freitagabend hat es im Deister im Bereich der Bergstraße gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat einen 76-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach derzeitigen Ermittlungen hatten vier Wanderer den Verdächtigen dabei beobachtet, wie er zügig aus dem Wald kam und auf der Bergstraße in Richtung Barsinghausen lief. Kurz darauf bemerkten die Zeugen den Brand in unmittelbarer Nähe im Unterholz und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Der Waldboden ist derzeit sehr trocken und die Gefahr für Waldbrände ohnehin sehr groß. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen löschen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Dennoch wurden etwa 300 Quadratmeter Unterholz durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Bei der Fahndung wenig später konnten Beamte des Polizeikommissariats Barsinghausen den 76-Jährigen festnehmen, der offenbar gezündelt und das Feuer gelegt hatte. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover entlassen.

Etwa sechs Stunden zuvor hatte es unweit der Bergstraße an der Deisterstraße gebrannt. Die Ermittler prüfen nun einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover telefonisch unter (0511) 109-5555 in Verbindung zu setzen.

Von Jennifer Krebs