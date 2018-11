Barsinghausen

Glühwein, Zuckerwatte, Crêpes, Karussells, gebrannte Mandeln und der Weihnachtsmann: Überall in Barsinghausen öffnen wieder die Weihnachtsmärkte. Wo Sie sich während der Adventszeit in Weihnachtsstimmung bringen können, zeigen wir Ihnen hier auf einen Blick.

Barsinghausen: Weihnachtsdorf zwischen Thie und Klosterkirche

Von Freitag, 30. November 2018, bis Donnerstag, 20. Dezember 2018. Sonntags bis freitags von 14 bis 20 Uhr, sonnabends von 11 bis 20 Uhr.

Wie jedes Jahr öffnet der Weihnachtsmarkt in Barsinghausen seine Tore am ersten Adventswochenende zwischen dem Thie und der Klosterkirche. Viele Vereine und Standbetreiber werden auch dieses Jahr dabei sein, wenn die weihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt von Barsinghausen einzieht.Im Glanz hunderter von Lichtern und dem Duft von Glühwein und Glögg, Kinderpunsch und heißem Kakao sowie vielen weihnachtlichen Leckereien werden Sie eingestimmt auf eine Zeit der Sinne und Gefühle. An den weihnachtlich geschmückten Hütten finden Sie ein großes Angebot kunstgewerblicher Artikel von Schulen und einheimischen Hobbykünstlern. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt die ganzen Wochen für gute Unterhaltung. Ein ganz besonderes Highlight findet jeden Mittwoch- und Donnerstagabend statt: Frisch geräucherter heißer Stremellachs und dazu ein heißer Glögg (ein Beerenglühwein aus Skandinavien) sorgen für eine ganz besondere Stimmung.

(Hinweis: Es liegen noch nicht alle Termine vor. Diese Liste wird fortlaufend ergänzt.)

Von Anna Beckmann und Carina Bahl