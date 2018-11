Wennigsen/Landringhausen

Gleich zwei Mal war der Autor Jürgen Piquardt zu Gast im Calenberger Land und hat seine Ernährungsphilosophie vorgestellt. Sowohl die Lesung in Wennigsen bei „GrauBunt“ sowie die im Raum für Körper & Seele in Landringhausen kam bei den Besuchern gut an.

Mit im Gepäck hatte der frühere hannoversche Gastronom sein Buch „Lust auf Pflanzenkost“. In diesem hat Piquardt, den viele Hannoveraner als langjährigen Betreiber des Restaurants La Provence in Ricklingen kennen, seine Ernährungsphilosophie niedergeschrieben, die er über viele Jahre zusammen mit seiner Frau Heike erarbeitet hat – auf stattlichen 600 Seiten. Eine neue Vegetarier- oder Veganerbibel sei das Buch aber nicht, sagt Piquardt: „Wir ergänzen Pflanzenkost durch tierische Produkte und alles andere, doch im Mittelpunkt stehen die Pflanzen.“ Dieses Konzept nennt er Complementismus. Ergänzt wird seine hochaktuelle Ernährungstheorie durch eine fast 150-seitige veganen Kochfibel von fünf Köchinnen.

Seine Grundsätze: Fair, ökologisch, regional, saisonal, bio. Diese hat er zu seiner ganzheitlichen Idee verquickt, die laut Piquardt "der Erde hilft, allen Lebewesen hilft, vor allem den Tieren. Aber auch den Menschen, da der nun ein Genießer ist". Genuss, die Lust am Essen, Trinken und Kochen, steht trotz vieler kritischer Anmerkungen zu Themen wie Fett, Zucker oder Massentierhaltung immer im Vordergrund. Piquardt ist ein Lustmacher, regt zum Kauen und Lächeln an und hilft bei der Suche nach einer schmackhaften Ernährungsform - und trifft dabei vernehmbar den Zeitgeist.

Und damit nicht nur über Genuss und Ernährung geredet wurde, hatte Piquardt auch einige Kostproben dabei – natürlich alle nach den Rezepten seines neuen Buches gekocht.

Von Lisa Malecha