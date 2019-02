Barsinghausen

Fast auf den Tag genau zehn Monate ist es her, dass eine Spaziergängerin in einem Entwässerungsgraben eine grausige Entdeckung gemacht hat: Dort lag die Leiche der 55-jährigen Veronika B. „Ist der Täter schon gefasst?“, fragt eine besorgte Barsinghäuserin. Denn in ihrem Bekanntenkreis würde immer noch häufig über den Fall geredet, das Thema beschäftige sie und viele weitere Menschen weiterhin sehr.

Die Antwort lautet: Nein. Noch immer ist unklar, wer für Veronikas Tod verantwortlich ist. „Die Ermittlungen dauern an“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Aber immerhin: „Derzeit werden weitere Vernehmungen durchgeführt.“ Von Stillstand bei den Ermittlungen kann also nicht die Rede sein.

Zur Galerie Im April hatte eine Spaziergängerin die Leiche von Veronika B. gefunden.

Die Leiche der 55-Jährigen, die von Freunden und der Familie Anka gerufen wurde, war am frühen Morgen des 17. April in dem Entwässerungsgraben parallel zur Ladestraße in Höhe des städtischen Friedhofes Osterfeld gefunden worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass die Frau eines gewaltsamen Todes gestorben ist.

Anna Lena wird zwei Monate später getötet

Nur zwei Monate später wurde die Leiche von Anna Lena nur wenige Hundert Meter von ersten Leichenfundort entfernt entdeckt – das war Mitte Juli an der Adolf-Grimme-Grundschule. Der 24-jährige Ronald C. kam als Verdächtiger in Untersuchungshaft, Mitte November begann der Prozess gegen ihn. Das Schwurgericht hat den Barsinghäuser schließlich wegen Totschlags zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt. Schnell wurde die Frage laut, ob Ronald C. auch etwas mit dem gewaltsamen Tod von Veronika B. zu tun hatte.

Ermittler suchen nach DNA-Spuren

Dass Ronald C. auch Veronika B. umgebracht hat, sei allerdings nicht bewiesen, sagt Klinge. „Die Ermittlungsbehörden überprüfen immer noch, ob es diesbezüglich Beweise gibt.“ Doch bislang fehlen DNA-Spuren, die eindeutig auf Ronald C. als Täter hinweisen. Die Prüfung zieht sich schon seit vielen Monaten hin. „Die Spurenträger werden ganz besonders gründlich untersucht“, versichert Klinge. Derzeit würden zudem auch weitere Vernehmungen durchgeführt. Genaueres Informationen dazu, wer aktuell vernommen wird, gibt Klinge nicht.

Es ist nicht die erste Straftat von Ronald C.

Doch für viele Barsinghäuser ist klar, dass auch im Fall Veronika Ronald C. der Schuldige ist. Der 24-Jährige war schon häufiger wegen Gewalttaten in Erscheinung getreten. Zuletzt verbüßte er eine längere Haftstrafe, erst im Januar kam Ronald C. auf Bewährung aus dem Gefängnis frei. Laut Klinge habe der junge Mann mit deutschem und dominikanischem Pass aber nicht alle Straftaten im Raum Hannover begangen. M. lebt seit fast 20 Jahren in Deutschland. Nach Angaben auf seinem Facebook-Profil wohnte er früher in Baden-Württemberg, ging dort zur Schule und kam im März 2015 nach Hannover.

Von Lisa Malecha