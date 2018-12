Bantorf

Zwei Jugendliche sind am Freitagabend in Bantorf von zwei Männern angegriffen worden. Die beiden Jugendlichen aus Barsinghausen verließen etwa um 20.45 Uhr den McDonalds, als sie auf dem Parkplatz an zwei Männern vorbei kamen. Die Männer, die laut der Opfer etwa 40 Jahre alt sind, beleidigten die Jugendlichen zunächst.

Nach einem kurzen Wortwechsel setzen die Jugendlichen ihren Weg fort. Sie wurden von den beiden Männern verfolgt. Einer der Männer schlug dann dem 16-Jährigen grundlos ins Gesicht. Das Opfer stürzte und verletzte sich dabei nicht unerheblich. Er musste sich im Krankenhaus behandeln lassen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05105) 5230 bei der Polizei Barsinghausen zu melden.

Von Lisa Malecha