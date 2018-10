Burgdorf/Uetze

Regionsweit sinkt die Zahl der Arbeitslosen – für Burgdorf und Uetze hingegen meldet die Agentur für Arbeit einen leichten Zuwachs im Oktober. Nach dem am Dienstag vorgelegten Bericht der Behörde waren in diesem Monat 1567 Frauen und Männer ohne Arbeitsplatz, das sind 22 mehr als noch im September dieses Jahres. Aber: Vor einem Jahr meldete die Agentur noch 1655 Arbeitslose in beiden Kommunen. Vor allem ältere Arbeitnehmer hatten sich dem Bericht zufolge arbeitslos gemeldet.

Der Bestand an offenen Arbeitsstellen stieg von September auf Oktober um neun auf jetzt 249. Nach wie vor gibt es einen großen Bedarf an Mitarbeitern in den Bereichen Handel, Logistik und Dienstleistungen. Seit Jahresbeginn hatten die Arbeitgeber 600 Stellen veröffentlicht, für die sie neue Mitarbeiter suchen.

Von Antje Bismark