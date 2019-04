Die Themen: Darum geht es

Mit diesen Themen wird sich der künftige Bürgermeister auseinandersetzen müssen – denn es gilt, Antworten auf bisher ungelöste Fragen in der Stadt zu finden.

Bitte klicken Sie auf die Fragen.

Mehr Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer

Ein tödlicher Unfall mit einer 16-jährigen Radfahrerin, eine auf dem Zebrastreifen angefahrene Elfjährige, ein verletzter Grundschüler auf dem Weg zum Unterricht: Gleich mehrere schwere Unfälle mit Radfahrern und Fußgängern innerhalb des vergangenen halben Jahres bewegen Eltern und Lehrer. Sie fordern von Rat und Verwaltung die Schulwege sicherer zu gestalten. Dazu gehört die Forderung nach einem Zebrastreifen vor der IGS-Zweigstelle im Langen Mühlenfeld ebenso wie nach einer Ampel in der Ortsdurchfahrt Hülptingsen. Wie will das künftige Stadtoberhaupt die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer in Burgdorf erhöhen? Und das nicht nur für Schulkinder, sondern für alle Altersgruppen.

Wo entstehen wie schnell neue Kita-Plätze?

Seit Jahren steigt die Zahl der Betreuungsplätze in den Krippen und Kindergärten. Trotzdem reicht da Angebot nicht aus, um alle Wünsche von jungen Familien zu erfüllen. Dabei steckt Burgdorf wie andere Kommunen auch in einer Zwickmühle: Die Stadt schafft auf Wunsch viele Einwohner neuer Baugebiete, um Ortsansässigen die Chance zu geben, bleiben zu können, und um Neubürger zu werben. Damit aber erhöht sich auch der Bedarf an Kitaplätzen. Nun verzögert sich der Bau des Familienzentrums, in dem vor allem Kinder aus dem Baugebiet An den Hecken betreut werden sollen. Wo kann und wo muss die Stadt schnell neue Betreuungsangebot schaffen? Und wie will Burgdorf die dafür benötigten Fachkräfte finden und halten?

Wie wird die Innenstadt attraktiver?

Einkaufen im Internet – das gehört für viele Menschen in und um Burgdorf längst zum Alltag. Ein Baustein von vielen, die den Chefs inhabergeführter Geschäfte das Leben erschweren. Ein zweiter: Das Einkaufserlebnis gerät zunehmend in den Hintergrund, weil sich große Handelsketten ansiedeln – auch in kleinen Städten. Deren Einkaufsstraßen lassen sich aus Kundensicht damit austauschen. Wie gelingt es, Burgdorfs Innenstadt so attraktiv zu gestalten, dass sie auch im nächsten Jahrzehnt die Kunden anlockt? Muss die Marktstraße eine Fußgängerzone werden? Lohnen kostenfreie Parkplätze? Und bleiben die Kunden weg, wenn die Stellplätze vor der Ladentür verschwinden?

Millionenschwere Projekte – wo kann die Stadt sparen?