Burgdorf

Wegen einer Körperverletzung muss sich jetzt ein 57-Jähriger verantworten: Der Mann geriet nach Aussage eines Polizeisprechers am Sonnabend gegen 13 Uhr in einem Haus am Depenauer Weg in einen Streit mit einem anderen, 30 Jahre alten Mieter. Dieser eskalierte nach einem kurzen Wortgefecht so heftig, dass der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht schlug. Bei der weiteren körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 30-Jährige Rötungen und Kratzer am Oberkörper und an der Hand, der Beschuldigte blieb unverletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Von Antje Bismark