Burgdorf

Wegen Ladendiebstahls muss sich jetzt eine 20 Jahre alte Frau verantworten: Sie hatte am Montag gegen 15.50 in einem Supermarkt an der Uetzer Straße mehrere Lebensmittel, Kleidungsstücke und Kosmetika in eine große Handtasche gesteckt, die sie mitgebracht hatte. Anschließend wollte sie das Geschäft verlassen, ohne die Waren bezahlt zu haben. Dabei wurde sie nach Aussage einer Polizeisprecherin von Angestellten beobachtet, die die Ladendiebin festhalten konnten und die Polizei alarmierten. Nach Angaben der Ermittler liegt die Schadenshöhe bei etwa 130 Euro.

Von Antje Bismark