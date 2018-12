Weferlingsen

Eine Prellung am linken Arm hat am Montag eine 44 Jahre alte Frau aus Isernhagen erlitten: Die Frau hatte ihren Wagen nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 15.30 Uhr auf dem rechten Seitenstreifen am Dammbruch abgestellt. Dann stieg sie aus ihrem Fahrzeug aus und ging an ihrem und anderen parkenden Autos vorbei. Der Fahrer eines nachfolgenden silberfarbenen BMW X1 wollte an der Fußgängerin vorbeifahren, dabei schätzte er den Abstand zu ihr falsch ein und touchierte mit dem rechten Außenspiegel den Arm der Isernhagenerin.

Weitere Polizeimeldungen aus der Stadt Burgdorf finden Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark