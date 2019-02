Burgdorf

Einen Schaden von mehr als 1000 Euro hat am Donnerstagvormittag ein flüchtiger Autofahrer verursacht: Der Unbekannte prallte zwischen 9.45 und 10.15 Uhr gegen einen schwarzen Volvo-Kombi V50, den die 32 Jahre alte Halterin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Ostlandring abgestellt hatte. Als sie zu ihrem ordnungsgemäß geparkten Wagen zurückkehrte, bemerkte sie am linken Fahrzeugheck frische Lackkratzer. Die Polizei geht nach Aussage eines Sprechers davon aus, dass ein Unbekannter mit seinem Auto gegen den Volvo geprallt war und dann sich von der Unfallstelle entfernte – ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei zu melden.

Von Antje Bismark