Otze

Leichte Verletzungen hat am Sonntag ein 79-Jähriger aus Ahlten erlitten: Der Mann war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 12.10 Uhr mit seinem VW Tiguan auf der Straße Spargelfeld aus Richtung Burgdorf nach Otze unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er einen Baum, prallte dann gegen einen weiteren Baum. Dabei erlitt er leichte Verletzungen am rechten Unterarm. Sein Auto wurde bei der Kollision so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.250 Euro.

Von Antje Bismark