Burgdorf

Ein 39-jähriger Burgdorfer hat am Sonntagabend auf der Weserstraße die Kontrolle über sein Auto, einen grünen Ford Escort, verloren. Er kam kurz nach 21 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Laterne. Diese wurde dadurch beschädigt. Der Mann sowie sein Beifahrer stiegen daraufhin aus dem Auto, aber nicht um die Polizei zu rufen. Vielmehr suchten beide zu Fuß das Weite.

Ein Zeuge des Vorfalls informierte jedoch die Polizei und konnte den Beamten auch mitteilen, dass die beiden Männer in Richtung Stadtmitte geflüchtet waren. So gelang es den Polizisten, den Fahrer kurze Zeit später noch in der Nähe der Unfallstelle zu stellen. Den Beifahrer fanden sie allerdings nicht. Die Beamten stellten sofort fest, dass der 39-Jährige „deutlich unter Alkoholeinfluss stand“, wie eine Polizeisprecherin mitteilt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er musste seinen Führerschein abgeben.

Von Anette Wulf-Dettmer