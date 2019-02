Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Mittwochmorgen ein neunjähriger Junge erlitten: Der Grundschüler war nach Aussage einer Polizeisprecherin mit einem City-Roller auf dem Fußweg der Straße Vor dem Celler Tor in Burgdorf unterwegs. Er nutzte rollerte aus Richtung Königsberger Straße zur Berufsschule. Am Überweg der Berufsschule wollte er die Straße überqueren, um auf dem gegenüberliegenden Schulweg in Richtung Innenstadt zu fahren.

Ersthelfer kümmern sich um den Jungen

Auf dem Zebrastreifen erfasste ihn die 20-jährige Fahrerin eines Opel, die aus Richtung Gartenstraße kam und die Straße Vor dem Celler Tor in Richtung Otze passierte. „Zeugen und Helfer waren sofort zur Stelle und kümmerten sich um den Jungen, der mit einem Klassenkameraden unterwegs war“, berichtete Stefan Butter, der sich in der Initiative sicherer Schulweg engagiert und der den Unfall beobachtet hatte. Der Viertklässler verletzte sich bei dem Zusammenstoß und dem daraus resultierenden Sturz leicht, wie die Polizeisprecherin mitteilte. Ein Rettungswagen brachte den Jungen zur weiteren Untersuchung ins Kinderkrankenhaus Auf der Bult.

Erst vor zehn Tagen hatte ein Autofahrer auf dem Ostlandring ein elfjähriges Mädchen auf einem Zebrastreifen angefahren und schwer verletzt.

Von Antje Bismark