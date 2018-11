Burgdorf

Auf der Kreuzung Vor dem Celler Tor/ Gartenstraße hat am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr eine 59-jährige Autofahrerin eine 39-jährige Radfahrerin angefahren. Die Autofahrerin aus Burgdorf kam mit ihrem Opel Astra aus Richtung Süden und wollte von der Straße Vor dem Celler Tor nach links in die Gartenstraße einbiegen. Sie ließ zunächst zwei Fahrzeuge, die stadteinwärts fuhren, passieren, und bog dann laut Polizei langsam in die Gartenstraße ein –zu früh. Sie hatte die 39-jährige Burgdorferin offenbar nicht bemerkt, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad die Gartenstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte zog sich die Radlerin leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung brachte ein Rettungswagen die Frau in ein Krankenhaus.

Am vergangenen Freitagmorgen war auf der Kreuzung fast an derselben Stelle, eine 16-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war, von einem Lastwagen überrollt und getötet.

Von Anette Wulf-Dettmer