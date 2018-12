Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Mittwochabend eine 21-Jährige erlitten: Die junge Frau aus Sehnde war nach Aussage einer Polizeisprecherin gegen 18.30 Uhr mit ihrem weißen BMW 116i auf der Schillerslager Straße in Richtung Lehrte unterwegs. In Höhe der Einmündung An der Mösch bemerkte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 34-Jähriger aus Lehrte seinen schwarze Opel Astra fast bis zum Stillstand abbremste, um nach links in die Straße An der Mösch abzubiegen.

Die Sehnderin fuhr auf den Opel auf und verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ihr Wagen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der Astra wurde beschädigt, über die Schadenshöhe gibt es noch keine Aussagen.

Von Antje Bismark