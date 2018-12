Burgdorf

Mit einem Konzert in der Feuerwache am Mittwoch, 19. Dezember, beenden das Stadtmarketing Burgdorf und der Verein für Kunst und Kultur die monatliche Reihe „Unerhörte Orte – klingt gut!“, die sie für das Themenjahr „ Burgdorf: klingt gut“ konzipiert und organisiert hatten.

Im Mittelpunkt des Konzerts stehen der Caritas-Singkreis und der Chor New Hymn aus Burgdorf. Zunächst singt der Caritas-Singkreis mit den Gästen Adventslieder – und damit auch möglichst viele Besucher mitsingen, verteilen die Sänger auch Liedzettel. Seit der Gründung des Singkreises durch Karin Lüke im Jahr 2003 ist es das vorrangige Ziel, den Bewohnern der Alten- und Pflegeheime mit Musik Freude zu bringen. Das Repertoire reicht vom Volkslied bis zum Schlager. Gerade alte Lieder animieren an Demenz erkrankte Menschen zum Mitsingen oder Mitsummen. Aber auch bei anderen Veranstaltungen vermittelt die Gruppe Freude am Singen. Petra Schulte, „die Frau an der Gitarre“, leitet seit 2012 mit großer Spielfreude den Singkreis.

Das Ensemble New Hymn ist Anfang 2011 als Projektchor der St. Nikolaus-Gemeinde ins Leben gerufen worden. Ziel war es, Familiengottesdienste in der Gemeinde musikalisch mit neuen geistlichen Liedern mitzugestalten. Jasmin Wander übernahm die Chorleitung im Oktober 2014. Der Chor entwickelte sich inzwischen zu einer festen Institution im Burgdorfer Musikleben. Zurzeit gehören ihm 30 Mitglieder zwischen 30 und mehr als 60 Jahren mit ausgewogener Verteilung in allen Stimmgruppen a. Der Chor musiziert vorwiegend in Familienmessen und Gottesdiensten der St.-Nikolaus-Gemeinde. Zum Repertoire gehören vor allem neue deutsche Geistliche Lieder und Sacro-Pop, aber auch ein paar Gospels und moderne Worship-Songs.

Beide Chöre hoffen wie die Organisatoren auf viele Besucher, die sich an dem ungewöhnlichen Ort musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen wollen.

Information: Das Konzert in der großen Halle der Feuerwache beginnt am Mittwoch, 19. Dezember, um 19.30 Uhr an der Straße Vor dem Celler Tor 54. Der Eintritt ist frei.

Von Antje Bismark